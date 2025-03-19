Трамп опроверг требования РФ прекратить военную помощь Украине

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин не выдвигал никаких требований о прекращении военной помощи Киеву, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он уточнил, что эта тема вообще не затрагивалась.

«Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась»,— рассказал глава Белого дома в интервью Fox News. По его словам, беседа с Владимиром Путиным прошла «замечательно», и среди ключевых тем рассматривались «путь к миру» и перспективы экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Накануне, 18 марта, состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор лидеров России и США. В ходе беседы Владимир Путин поддержал идею об отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Также он дал соответствующую команду военным.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».