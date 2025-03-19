Уиткофф: США и Россия обсудят детали перемирия с Украиной 23 марта в Джидде

Делегации Вашингтона и Москвы встретятся в саудовской Джидде в воскресенье, 23 марта, сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф. Он уточнил, что центральной темой переговоров станут детали договоренностей с Украиной о прекращении огня. Со стороны США в Саудовскую Аравию прибудет госсекретарь Марко Рубио.

По словам господина Уиткоффа, проект перемирия включает мораторий на удары по энергетической и иной инфраструктуре, а также в акватории Черного моря. «Мы обсудили ключевые условия для достижения этой цели. Все прошло очень позитивно. С воскресенья в Джидде мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня»,— сказал он в эфире телеканала Fox News.

Спецпосланник Белого дома прокомментировал и прошедший накануне телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он назвал собеседников великими лидерами, которые объединились ради блага человечества. «Я уверен, что это приведет к долгосрочному миру и процветанию в регионе. Два лидера, работающие вместе над другими вопросами ради улучшения мира, — это то, что нужно»,— подчеркнул господин Уиткофф.

Накануне, 18 марта, состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор лидеров России и США. В ходе беседы Владимир Путин поддержал идею об отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Также он дал соответствующую команду военным. При этом для полной остановки военных действий Москва выдвинула несколько условий — в том числе полное прекращение военной помощи Киеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».