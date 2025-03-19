Единому QR ищут конкурентов

Минфин подготовил отзыв на законопроект об универсальном платежном QR-коде, который поддерживает позицию ЦБ. Однако не все министерства и ведомства согласились с таким подходом, единая позиция правительства по этому вопросу пока не выработана. Эксперты отмечают, что у консорциума банков, который представляет альтернативный платежный сервис на основе QR, еще есть шансы отстоять свою модель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минфин подготовил проект отзыва правительства (с ним ознакомился “Ъ”) на законопроект, устанавливающий правила работы с универсальным QR-кодом от Национальной системы платежных карт (НСПК). Предлагается установить возможность проведения расчетов посредством «платежного роуминга», а именно их переадресации «в различные платежные платформы, исходя из предпочтений клиентов». В Минфине заявили “Ъ”, что «проект отзыва находится на доработке и еще не внесен в правительство РФ».

Таким образом, предлагается на законодательном уровне закрепить позицию ЦБ, согласно которой QR будет один, оператором будет НСПК, которая обеспечит к нему доступ всех платежных сервисов. «Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле — равные условия и правила игры — для всех участников рынка, вне зависимости от их размера»,— заявили в ЦБ. При этом универсальный QR-код на базе НСПК обеспечивает сохранение всех действующих бизнес-моделей банков и их тарифов, кроме того, услуги его представления будет оказывать банкам бесплатно, отметили в Банке России.

Подобный подход не устраивает консорциум банков, объединяющих Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк, которые продвигают собственный платежный сервис на основе сервиса MultiQR (см. “Ъ” от 14 января). Они предложили собственный вариант «платежного роуминга», который предполагал переадресовку не только с универсального QR на прочие платежные сервисы, но и с QR консорциума на QR от НСПК (см. “Ъ” от 24 января). И в середине января комитета Госдумы по защите конкуренции в своем отзыве на законопроект отметил, что передача НСПК исключительных прав оператора платежного QR-сервиса может привести к монополизации рынка и закрытию этого сегмента для добросовестных участников.

Теперь на предложения Минфина поступили отрицательные заключения (с ними также ознакомился “Ъ”) от ряда министерств и ведомств. Так, Минюст считает целесообразным установить возможность осуществления различными операторами услуг деятельности по предоставлению QR-кода, что позволит сформировать равные конкурентные условия. В ФАС не поддержали проект, подготовленный Минфином, поскольку в законопроекте не учтено предложение службы обеспечить «недискриминационность доступа и условий функционирования платежных сервисов, а также об оказании услуг по предоставлению универсального платежного кода».

Банкам, входящим в консорциум, есть за что бороться. По данным ЦБ, за 2024 год оплата по QR-коду через СБП составила 6,5 трлн руб. У представителей консорциума оплата в офлайне по QR-коду и в онлайне через Pay-сервисы за год составила 3,2 трлн руб. То есть суммарно — около 10 трлн руб. По данным консорциума, на оплату в офлайне приходится около 500 млрд руб., при комиссии 1–1,5% банки в прошлом году заработали на платежах по QR-кодам 5–7,5 млрд руб. При этом на все QR-платежи в офлайне пришлось чуть более 2%. Но по оценке независимого эксперта Максима Митусова, доля таких платежей на горизонте трех лет может занять около 15% рынка, то есть вырасти в 7,5 раза.

Эксперты отмечают, что новый виток противостояния вокруг универсального QR показывает, что у консорциума еще есть шансы отстоять свой бизнес. Как отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, регулятор недавно отложил запуск цифрового рубля (см. “Ъ” от 28 февраля). «Универсальный QR должен был стать одним из кирпичиков проекта цифрового рубля, может быть, настало время подумать о приостановке и этого проекта, чтобы спокойно выработать оптимальное решение на рыночных принципах»,— считает господин Прохоров. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов обращает внимание, что в мировой практике государство редко становится монопольным оператором QR. Даже в Китае WeChat и Alipay оперируют независимыми QR, а «государство регуляторно склоняет их к интероперабельности через роуминг QR и подключение к общему платежному свитчу, аналогичные примеры есть и в других странах региона», отмечает он.

При этом консорциум может развивать не только QR-коды. Максим Митусов обращает внимание, что представители консорциума неоднократно подчеркивали, что не в форм-факторе QR все дело, а в развитии новых платежных методов. Это может касаться и международных платежей, отмечают эксперты. «Если банки готовы инвестировать в эту интеграцию собственные средства, возможно, это и хорошо для государственного бюджета»,— подчеркивает Виктор Достов.

Максим Буйлов