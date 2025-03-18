Гладков: в Краснояружском районе Белгородской области нет противника

На территории граничащего с Украиной Краснояружского района Белгородской области нет украинских военнослужащих. Обстановка в районе остается сложной, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Министерство обороны, погранслужба, "Барс-Белгород", "Орлан" выполняют поставленные боевые задачи. Продолжаем, главное, заниматься обеспечением безопасности наших жителей — я сейчас говорю о действиях региональной и муниципальной власти. Самое главное: на нашей территории противника нет»,— сказал господин Гладков.

Сегодня, 18 марта, Краснояружский район не раз попадал под удары ВСУ. Утром в районе села Графовка на взрывном устройстве подорвался служебный автобус, в результате чего пострадали три мирных жителя. Днем из-за атаки FPV-дрона в районе села Репяховка был ранен боец теробороны. Вчера, 17 марта, дрон атаковал грузовик в районе поселка Степное в Краснояружском районе, пострадал мирный житель.

Белгородская область с начала российской военной операции регулярно подвергается обстрелам. 17 марта в результате атаки беспилотников на Белгород был ранен один человек. В ночь на сегодня, 18 марта, над территорией Белгородской области сбили 41 БПЛА.