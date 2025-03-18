Боец белгородской теробороны пострадал при атаке дрона в Краснояружском районе

В результате атаки FPV-дрона в районе села Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал боец самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Боец получил осколочные ранения ноги и минно-взрывную травму. Попутным транспортом его доставили в Ракитянскую центральную райбольницу. После оказания помощи пациента планируют перевести в горбольницу №2 в облцентре.

Сегодня утром в Краснояружском районе подорвался служебный автобус, в результате чего пострадали три мирных жителя. Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщал, что муниципалитет подвергся массированному обстрелу.

Алина Морозова