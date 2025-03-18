За ночь сбили 46 БПЛА над четырьмя российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, по два БПЛА сбили над Брянской и Курской областями, еще один — над Орловской.

Власти регионов атаки пока не комментировали. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, в предыдущий раз — вчера, 17 марта: в результате атаки беспилотников на Белгород пострадал один человек. Вечером 16 марта над Курской, Орловской и Брянской областями было сбито 44 БПЛА, о пострадавших не сообщалось.

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