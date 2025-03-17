Мирный житель попал в больницу после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

FPV-дрон атаковал грузовик в районе поселка Степное Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшего доставили в Краснояружскую центральную райбольницу попутным транспортом. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму. После оказания первой помощи бригада скорой доставит пациента в городскую больницу №2 в облцентре.

Грузовик поврежден. Информация о последствиях атаки уточняется.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 33 боеприпасов и 57 беспилотников. Никто не пострадал, установлен ряд разрушений.

Алина Морозова