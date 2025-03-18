Три белгородца пострадали при подрыве автобуса в Краснояружском районе

Служебный автобус подорвался на взрывном устройстве на дороге в районе села Графовка Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадали две женщины и мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Попутным транспортом пострадавших доставили в Краснояружскую центральную райбольницу. У всех них диагностировали баротравму. После оказания медпомощи пациентов отпустили на амбулаторное лечение.

Служебный автобус поврежден. На месте работают оперативные службы.

Накануне мирный житель подорвался на мине в Белгородском районе и получил травматическую ампутацию стопы, минно-взрывную травму. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, он находится в городской больнице №2 в облцентре в тяжелом состоянии.

Алина Морозова