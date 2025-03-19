Инвесторы обналичили торговые войны

Раскручивание торговых войн со стороны США с ключевыми торговыми партнерами, Европой и Китаем, беспокоит мировых инвесторов. Управляющие уже не исключают рецессии американской экономики, что рассматривается ими как ключевой глобальный риск. В итоге инвесторы активно увеличивают долю наличных и сокращают вложения в акции американских компаний, отдавая предпочтение европейским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegri / Reuters Фото: Carlo Allegri / Reuters

Мартовский опрос портфельных управляющих Bank of America (BofA) свидетельствует о резком ухудшении ожиданий инвесторов относительно ближайших перспектив мировой экономики. В анкетировании участвовали представители 205 фондов с суммарными активами $477 млрд.

Число управляющих, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы ее роста замедлятся, на 44% превысило число тех, кто продолжает ждать ускорения. За месяц доминирование пессимистов увеличилось на 42 процентных пункта (п. п.) — самый сильный прирост с апреля 2022 года. Три года назад глобальные инвесторы были обеспокоены последствиями для мировой экономики разрыва торговых связей с Россией. Нынешнее ухудшение настроений косвенно связано с геополитическими факторами. Главным опасением марта стал сценарий, при котором американская экономика столкнется с рецессией уже в этом году. По данным опроса BofA, 39% портфельных менеджеров назвали данный риск ключевым на горизонте 12 месяцев для мировой экономики. В итоге данный риск с третьего места переместился сразу на первое, потеснив риск торговых войн с долей 25% на второе место.

Именно развязывание торговых войн президентом США Дональдом Трампом и стало ключевой причиной ухудшения ожиданий по экономике США. «Если в 2018 году рынок еще надеялся, что торговые конфликты носят временный характер, то в 2025 году инвесторы уже не верят в "исключительность" США, то есть в способность ее экономики стабильно опережать другие рынки»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

О рисках для экономики США свидетельствует и решение рейтингового агентства Fitch снизить прогноз ее роста в 2025 году с 2,2% до 1,7%, в 2026 году — с 1,7% до 1,5%. «Новое правительство США начало глобальную торговую войну, которая замедлит рост как мировой, так и американской экономики, подстегнет инфляцию в Штатах и замедлит темпы снижения процентных ставок ФРС»,— отмечает агентство.

В таких условиях мировые инвесторы резко нарастили долю наличных в портфелях и сократили вложения в акции. По оценкам BofA, доля наличности выросла с 3,5% до 4,1%. В сложившихся условиях стремительнее всего сокращались инвестиции на американском рынке. В марте число портфелей, в которых их доля была ниже индикативного уровня, на 22% превысило число тех, где она была выше. За месяц число пессимистов выросло на 40 п. п.— сильнейший прирост за все время наблюдений. При этом увеличились вложения в европейские акции. Число управляющих, у которых вес таких вложений превысил индикативный уровень, на 39% превысило число тех, у кого он был ниже. За месяц показатель вырос на 27 п. п., максимума с июля 2021 года.

Интерес к европейскому рынку подтверждают и данные EPFR (см. “Ъ” от 24 февраля). За последние пять недель такие фонды европейский акций привлекли почти $17 млрд, максимальный приток за отчетный период за все время наблюдений. Такое положение дел вызвано меньшей вовлеченностью в конфликт между США и Китаем, а также игрой на повышение европейских производителей вооружения. В частности, Германия расширяет военный бюджет на €50 млрд, Франция активно заключает оборонные контракты, НАТО увеличивает закупки военной продукции. «Получается классический экономический рывок, когда конфликты разгоняли промышленный рост, а банки выигрывали на фоне финансирования ВПК и высоких ставок. Неудивительно, что теперь акции банков и промышленных компаний в фаворитах у фондов, как и индекс Euro Stoxx»,— отмечает Алена Николаева.

В выигрыше остается и российский рынок акций, но уже из-за сближения позиций США и России по урегулированию украинского конфликта (см. материал на первой странице). «Торговые войны негативно влияют в целом на мировой экономический рост и российский рынок как все еще ориентированный на экспорт, но сейчас улучшение геополитического фона перевешивает по значимости все другие факторы»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. По его мнению, потенциальное частичное снятие санкций или снижение бремени высоких госрасходов на отечественную экономику будут иметь более сильный позитивный эффект, нежели ухудшение ситуации в мировой торговле или экономике. Впрочем, основными рисками остаются провал переговоров и возможное обострение геополитической ситуации.

Виталий Гайдаев