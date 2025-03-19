«Быкам» не звонят дважды

Новые телефонные переговоры президентов России и США были восприняты инвесторами сдержанно. На ожидании их итогов инвесторы вели осторожную игру на повышение, прерываемую изредка атаками «медведей». В итоге основную сессию индекс Московской бирже закрыл на подъеме. Однако прозвучавшие по итогам переговоров тезисы явно не оправдали оптимистичные ожидания, отбросив фондовый индикатор на вечерней сессии с 3257 до 3208 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Второй за полтора месяца телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся 18 марта, был воспринят инвесторами менее позитивно, чем первый (см. “Ъ” от 13 февраля). В целом анонсированные переговоры все ждали с нетерпением. И как только появились сообщения агентств — «Путин едет в Кремль», «разговор президентов продолжается почти час», «разговор идет хорошо» — индекс Московской биржи начал уверенно подниматься, достигнув к 18:11 отметки 3280 пунктов, максимума за неделю.

Но затем индекс обвалился до 3227 пунктов, а объем торгов в течение минуты превысил 6 млрд руб. Как отметил аналитик «Алор Брокер» Игорь Соколов, скорее всего «это была спекуляция, принявшая лавинообразный характер: весь рынок напряженно ждал результатов телефонного разговора двух президентов, и когда пошли продажи, часть рынка восприняла это как сигнал к действию». Впрочем, к закрытию основной сессии в 18:50 индекс частично отыграл эти потери и остановился на отметке 3257,49 пункта, на 0,4% превысив значение закрытия предыдущего дня.

Валютный рынок повторил траекторию фондового: в первой половине дня рубль укреплял свои позиции, курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 81 руб./$, минимальной отметки с июня 2023 года. К закрытию торгов курс доллара вернулся к отметке 81,7 руб./$.

В целом инвесторы ожидают, что основные разногласия на пути к перемирию будут устранены, обозначения конкретных дат, когда может случиться приостановка военных действий, отмечает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Также, по его словам, инвесторы надеются, что в случае благоприятного исхода переговоров могут быть смягчены санкции со стороны США. Это может положительно отразиться на компаниях нефтегазового сектора, банковского, а также металлургического, указывает он.

Однако в нынешней ситуации рынок подвержен резким спекулятивным движениям, отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. И наиболее волатильные бумаги опережают широкий рынок — их первыми продают на негативном фоне и так же быстро выкупают при появлении позитивных новостей, отметил господин Шатов.

Эти ожидания подтвердили и вечерние торги, когда обнародованные по итогам переговоров затронутые в них темы явно не воодушевили инвесторов. Безусловно, брокеры ожидали большего, чем прочитать информацию о «подробном и откровенном обмене мнений по ситуации вокруг Украины», «обсуждении широкого спектра направлений, по которым можно наладить сотрудничество», договоренности «оставаться в контакте по всем затронутым в телефонном разговоре вопросам». Так что неудивительно, что после 20:17 началась очередная волна игры на понижение, в результате которой индекс IMOEX2 (рассчитывается на дополнительных сессиях) опускался до отметки 3208,77 пункта (ниже закрытия предыдущего дня), а объем торгов за 10 минут превысил 15 млрд руб.

И несмотря на оптимистичный настрой инвесторов, риски для российского рынка остаются высокими, говорят эксперты. «Рынок остается очень волатильным, любые провалы переговоров, негативные заявления и отсутствие конкретики могут вылиться в распродажу»,— подчеркнул господин Шатов. В случае затягивания переговоров индекс Московской биржи будет находится в диапазоне 3000–3300 пунктов, оценивает господин Климентьев.

Ксения Куликова, Кирилл Балабанов