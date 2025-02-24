Европу обнаденежили

Фонды европейских акций обновили рекорд по привлечению инвестиций. За минувшую неделю мировые инвесторы вложили в них более $4 млрд — максимальный объем с начала февраля 2022 года. После начала СВО из европейских активов начался массовый отток инвестиций, и соответствующие фонды были в аутсайдерах до последнего времени. Зато с начала переговоров США и России объем чистых вложений в такие фонды достиг $6,5 млрд. Часть инвесторов ожидает улучшения экономической ситуации в ЕС, спекулянты же торопятся заработать на слухах о возможных переменах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DANIEL ROLAND / AFP Фото: DANIEL ROLAND / AFP

Международные инвесторы, воодушевленные активизировавшимися переговорами России и США, нарастили вложения в европейские фонды акций. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (BofA, Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), иностранные инвесторы вложили за неделю, закончившуюся 19 февраля, в европейские акции $4 млрд, а суммарные активы таких фондов превысили $1,3 трлн. Текущий результат — максимальный с начала февраля 2022 года ($4,8 млрд), то есть с начала СВО. За две недели чистый приток в эти фонды составил $6,5 млрд (см. также “Ъ” от 17 февраля). Стоит учитывать, что с 2022 года из европейских фондов инвесторы вывели более $233 млрд, причем около $70 млрд — в 2024 году.

В последние пару недель инвесторы продолжают отыгрывать телефонный разговор президентов России и США (см. “Ъ” от 14 февраля), а также встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии (см. “Ъ” от 19 февраля). «Стороны не достигли определенных договоренностей, но дали понять, что готовы продолжать диалог. Пока рано говорить о реальных сдвигах, но сам факт встречи снижает градус геополитической напряженности»,— отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».

В таких условиях, по данным агентства Reuters, аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs повысили прогноз на ближайший год европейского индекса STOXX 600 с 540 до 580 пунктов. «Для европейских акций мы видим ряд потенциальных преимуществ: более низкая премия за риск, более низкая инфляция, повышение доверия потребителей, более сильный экономический рост»,— приводит Reuters слова стратега инвестбанка во главе с Шарон Белл. Как считает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, «урегулирование (ситуации вокруг Украины.— “Ъ”) может открыть Европе доступ к дешевым российским энергоносителям и вернуть прежнюю эффективность производства».

В таких условиях, как отмечают аналитики BofA, европейский индекс голубых фишек Euro Stoxx 50 превысил максимум 2000 года. Американский индекс S&P 500 находится в четыре раза выше значения четвертьвековой давности. «Капиталы ищут альтернативную аллокацию на фоне перегретого рынка США. И оценки европейских акций на этом фоне выглядят как будто более привлекательно»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. Старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитала» Илья Голубов указывает, что лидерами роста являются акции оборонных предприятий, движимые потенциальным увеличением военных расходов в регионе и мире. За минувшую неделю акции итальянской Leonardo SpA (производит военные вертолеты, радары, системы связи, участвует в производстве самолета F-35,) прибавили в цене 10,9%, французской Thales (радары, сонары, средства связи, авионика) — 10,7%, Rheinmetall AG (танки, бронемашины, орудия, боеприпасы) — 9,4%.

Впрочем, пока это выглядит как тактическая игра, цель которой — быстрый заработок на смене настроений, отмечают эксперты. Тем более что в случае Европы, как отмечает Алена Николаева, дешевизна — это отражение экономической ситуации. Рост экономики слабый, промышленность под давлением, стареющее население давит на госбюджеты, энергетика по-прежнему очень дорогая, несмотря на все инициативы по энергопереходу, отмечает она. «Если США пойдут на сделку с Кремлем, это может создать серые схемы поставок сырья и энергоносителей, что рыночные игроки уже пытаются заложить в цены, но долгосрочной картины для Европы это пока не меняет»,— отмечает госпожа Николаева.

Для дальнейшего роста российского рынка также необходим прогресс в переговорах России и США относительно урегулирования конфликта. В минувший вторник индекс Московской биржи на новостях о переговорах в Эр-Рияде впервые с конца мая прошлого года поднялся выше уровня 3300 пунктов, но удержаться не удалось, и по итогам недели он остановился на отметке 3283,29 пункта, прибавив за неделю 3%.

Виталий Гайдаев