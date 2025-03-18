Глава «Норникеля» Потанин: 100 рублей за доллар — это сбалансированный курс

Глава «Норникеля» (MOEX: GMKN) Владимир Потанин считает, что 100 руб. за доллар — это сбалансированный курс валют. Если бы он остановился на этой отметке, считает бизнесмен, это было бы полезнее для государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Он был бы более сбалансированный как с точки зрения бюджетных интересов, для выполнения государством своих обязательств, так и с точки зрения развития экспортно ориентированных компаний»,— сказал ТАСС господин Потанин.

Он сказал, что сейчас рынки сохраняют высокую турбулентность. Впрочем, добавил господин Потанин, «к концу года все придет к одному знаменателю».

Сегодня, 18 марта, курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 89 руб. впервые с 20 июня 2024 года. Внебиржевой курс доллара упал до 81,58 руб. Сегодня глава ВТБ Андрей Костин заявил, что значительного потенциала для дальнейшего укрепления курса рубля сейчас нет. Вице-премьер Александр Новак сказал, что укрепление рубля играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции, однако для экспортеров это остается негативным фактором.

Подробности — в публикации «Ъ» «За мирным рублем».