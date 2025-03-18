За мирным рублем

Биржевой курс юаня на торгах Московской биржи впервые с июня 2024 года опустился ниже отметки 11,5 руб./CNY. Многомесячный минимум обновил и внебиржевой курс доллара, закрепившиеся ниже 83,5 руб./$. Российскую валюту поддерживают надежды на снижение геополитических рисков на фоне продолжающихся переговоров России и США, а также сезонно более высокое предложение валюты экспортерами. Кроме того, снижение страновых рисков и высокие рублевые ставки привлекают в рублевые активы спекулятивный капитал из дружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В понедельник, 17 марта, курс юаня на биржевых торгах Московской биржи впервые за девять месяцев опустился ниже 11,5 руб./CNY. В ходе торгов он достигал отметки 11,32 руб./CNY, минимума с 20 июня 2024 года. По итогам основных торгов курс остановился на отметке 11,375 руб./CNY, что на 43 коп. ниже значений закрытия пятницы. Это сильнейшее дневное снижение курса китайской валюты с начала декабря 2024 года.

Схожая динамика наблюдалась и в «токсичных валютах» на внебиржевом рынке. Согласно данным Investing.com, курс доллара опускался до отметки 83,2 руб./$, минимума с 27 июня 2024 года. По итогам дня курс остановился на отметке 83,45 руб./$, что на 2,05 руб. ниже значения закрытия пятницы. Курс евро откатился к отметке 91,12 руб./€, потеряв с начала дня около 2 руб.

Основным фактором укрепления российской валюты остается благоприятный геополитический новостной фон. «Фундаментальный фактор (положительное сальдо торгового счета.— “Ъ”) хотя и выглядит уверенно, но вряд ли самостоятельно смог бы привести к такому движению»,— считает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В пятницу, 14 марта, Банк России сообщил, что профицит торгового баланса страны в январе—феврале 2025 года составил $18,5 млрд, что на 15,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

Эффект для рубля усиливает приближение налогового периода, который будет завершен в конце будущей недели. По оценке аналитиков банка «Зенит», объем налоговых платежей марта (страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль компаний и вывозные экспортные пошлины) составит 3,6 трлн руб., что на 15% больше февральских значений. Вместе с тем Владимир Евстифеев не видит какого-либо радикального увеличения предложения валюты, но не исключает того, что улучшение внешнеполитических условий заставляет часть экспортеров раньше продавать валюту, поскольку возможно более существенное укрепление рубля.

Укреплению рубля способствует и растущий интерес иностранных инвесторов к рублевым активам, о чем говорят наблюдения участников рынка и данные ЦБ. «Пока это в меньшей степени интерес непосредственно делать сделки, хотя уже сейчас есть дружественные инвесторы, кто могут и готовы покупать, а в большей — интерес к инфраструктуре в новых реалиях»,— отмечает управляющий директор по работе с клиентами «Ренессанс Капитала» Андрей Смирнов. При этом данные Банка России свидетельствуют о резком росте покупок ОФЗ нерезидентами, которые приобрели на февральских аукционах Минфина госбумаги почти на 43 млрд руб. Это в три раза больше объема приобретенных бумаг за весь 2024 год.

Ничто не мешает «дружественному» фонду открыть счет в российском брокере и купить российские бумаги на обычные счета, отмечает собеседник “Ъ” на рынке. «Нерезиденты могут заходить в дешевые российские акции и облигации, а также депозиты под ставку 20% годовых на ожиданиях снижения геополитической напряженности и на ожиданиях цикла снижения ключевой ставки»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Таким образом, впервые с осени 2021 года зарубежные инвесторы начали заходить в рублевые активы с целью заработать на стратегии carry-trade, то есть разнице в процентных ставках на внешнем и внутреннем рынках (см. “Ъ” от 16 ноября 2021 года). Суть такой операции, как отмечает господин Васильев, взять дешевые доллары или евро под 3–5% годовых и вложить в рублевые активы под 20% годовых.

В ближайшие дни российская валюта будет получать поддержку на фоне налогового периода. Кроме того, по мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова, при сохранении позитивного новостного фона курс юаня может закрепиться в диапазоне 11–11,5 руб./CNY, курс доллара — в диапазоне 80–84 руб./$. При этом нижняя граница диапазона торгов американской валютой, по оценке аналитиков ПСБ, соответствует курсу, полностью очищенному от геополитической премии. А потому дальнейшее укрепление рубля выглядит менее устойчивым. «С учетом неопределенности дальнейшей геополитической повестки не планируем менять свой базовый прогноз на конец марта (85–87–руб./$). Однако вероятность локального закрепления стоимости доллара на более низких уровнях в конце текущего месяца по-прежнему повышается»,— отмечает господин Попов.

Виталий Гайдаев