Глава ВТБ Костин исключил дальнейшее укрепление рубля

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин считает, что значительного потенциала для дальнейшего укрепления курса рубля сейчас нет. В кулуарах съезда РСПП журналисты спросили его о потенциальных отметках укрепления рубля в рамках тенденции на валютном рынке в последние месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я не знаю. Думаю, что сильно больше не должен»,— сказал господин Костин (цитата по агентству «Интерфакс»).

В то же время курс евро на российском межбанковском рынке сегодня, 18 марта, опускался ниже 89 руб. Такое снижение произошло впервые с 20 июня 2024 года. Курс доллара упал до 81,580 руб. При этом официально установленный ЦБ курс евро на вторник составляет 90,84 руб. Курс доллара — 84,30 руб.

Накануне, 17 марта, курс юаня на биржевых торгах Мосбиржи впервые за девять месяцев опустился ниже 11,5 руб./CNY. Российскую валюту поддерживают надежды на снижение геополитических рисков на фоне продолжающихся переговоров России и США, а также сезонно более высокое предложение валюты экспортерами.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «За мирным рублем».