Новак назвал плюсы и минусы укрепления рубля

Вице-премьер Александр Новак считает, что укрепление рубля играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции. При этом он уточнил, что зафиксирована волатильность, и для экспортеров это, «действительно, такой негативный фактор». Вмешиваться в ситуацию власти пока не намерены.

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«Тем не менее в том числе это играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции. Поэтому будем смотреть. Все-таки это рыночная история. Вопрос вмешивания — такого инструмента не существует. Существует рыночный баланс, рыночное определение курса»,— заявил господин Новак (цитата по ТАСС).

Сегодня, 18 марта, курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 89 руб. впервые с 20 июня 2024 года. Внебиржевой курс доллара упал до 81,580 руб. При этом глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин убежден, что значительного потенциала для дальнейшего укрепления курса рубля сейчас нет.

14 марта Центробанк сообщил, что профицит торгового баланса страны в январе—феврале 2025 года составил $18,5 млрд, что на 15,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Ключевым фактором укрепления российской валюты остается благоприятный геополитический новостной фон.

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