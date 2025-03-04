В сербский парламент пришел хаос

Продолжающееся уже четыре месяца в Сербии противостояние властей и оппозиции обернулось во вторник насилием и хаосом в парламенте страны. В попытке не допустить ушедшему месяц назад в отставку правительству провести в парламенте более 60 законов депутаты от оппозиции применили дымовые шашки и шумовые гранаты, в результате чего, как утверждают власти, серьезные повреждения получили трое парламентариев. Инциденты в парламенте подтвердили, что накал противостояния в Сербии нарастает. А на будущей неделе противники властей готовят блокаду столицы страны Белграда. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Хаос в сербском парламенте начался около полудня, после того как имеющие большинство депутаты от партий власти проголосовали за повестку дня, предусматривающую принятие 62 законов, предложенных правительством, а министры прибыли в зал заседаний. Против этого жестко выступила оппозиция, заявив, что после отставки в конце января премьера Милоша Вучевича правительство стало техническим и потому не имеет право предлагать к принятию законы. Оппозиционные депутаты выразили готовность рассмотреть только закон об образовании, удовлетворяющий ряд требований протестующих с ноября по всей стране студентов, а также утвердить отставку премьера и всего правительства.

Когда правящее большинство отвергло требования оппозиции, ее депутаты ринулись к президиуму, разбрасывая по пути заранее заготовленные дымовые шашки и шумовые гранаты.

А их оставшиеся на местах коллеги развернули огромный транспарант с надписью «Сербия поднимается, чтобы режим пал». Между депутатами власти и оппозиции начались потасовки, местами переросшие в ожесточенные драки, которые с трудом удалось прекратить парламентской службе безопасности.

Задыхающаяся от едкого густого дыма спикер парламента Ана Брнабич отказалась тем не менее прервать заседание, назвав оппозицию «бандой террористов». «Сербию не остановите. Ваша цветная революция провалилась»,— бросила она в зал. Спикер не стала даже объявлять перерыва на обед, заявив, что власти хотят выполнить требования студентов, которые теперь, по ее словам, никогда не проголосуют за оппозицию.

Дальше все стало походить на театр абсурда. Министры и депутаты от партий власти пытались обсуждать предложенные правительством законы, оппозиция заглушала их свистками и трубами, периодически бросая в сторону парламентской трибуны дымовые шашки.

Страсти не успокоило тревожное сообщение спикера, что серьезные повреждения получили трое парламентариев-женщин и что жизнь одной из них в опасности. Пострадавшую срочно отвезли в больницу, где ее тут же посетил президент страны Александр Вучич.

Параллельно с противостоянием в зале заседаний у стен парламента проходила многотысячная акция протеста. Начали ее в полдень студенты традиционными 15 минутами молчания в память 15 жертв трагедии 1 ноября, когда обрушился бетонный козырек на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Студенты, которые с ноября организуют протесты и блокады по всей стране, формально требуют уголовной и политической ответственности виновных в трагедии, а фактически выступают за смену власти в стране. На ступенях парламента протестующие разместили транспарант: «Если нет правды для народа, не будет мира и для власти».

Хотя за день до заседания парламента подавший по требованию студентов и оппозиции в отставку премьер Милош Вучевич заверил, что «ситуация с протестами разрешится в ближайшие пару недель», события вторника показали, что накал противостояния в Сербии нарастает. А 15 марта студенты и оппозиция готовят блокаду столицы страны Белграда.

Геннадий Сысоев