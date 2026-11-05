КСИР сообщил о пожаре на трех судах в Ормузском проливе

В КСИР рассказали, что один танкер подорвался на мине при попытке пройти по участку к югу от пролива, а другой супертанкер загорелся, покидая этот же маршрут в восточной части водного пути. Буксир, подошедший ко второму судну, чтобы помочь в тушении пожара, тоже загорелся. Каким странам принадлежали суда, не уточняется. Информации о пострадавших пока нет.