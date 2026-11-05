За ночь над Россией сбили 496 беспилотников

По данным ведомства, дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Московской областями. Также атаку БПЛА отразили в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.