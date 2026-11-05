За ночь над Россией сбили 496 беспилотников
Силы ПВО в период с 20:00 мск 4 ноября до 8:00 мск 5 ноября уничтожили 496 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.
По данным ведомства, дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Московской областями. Также атаку БПЛА отразили в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Одна из самых массированных атак пришлась на Рязанскую область. При ударе произошел пожар на нескольких промышленных объектах в Рязани. Пострадал один человек. Из-за повреждения линии электропередачи в городе возникли перебои с электричеством.