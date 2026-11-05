Приговор Блиновской обжаловали в Верховном суде
В Верховный суд поступила жалоба на обвинительный приговор блогера Елены Блиновской, осужденной за уход от налогов с помощью системы дробления бизнеса для отмывания денег. Информация о жалобе от 3 ноября появилась в судебной картотеке. Заявителем указана финансовый управляющий блогера Мария Ознобихина.
В 2025 году автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую приговорили к 4,5 года тюрьмы. Суд установил, что блогер вместе с мужем уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. с помощью дробления бизнеса и легализовала средства на сумму 716 млн руб. Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Кассационный суд отказался рассматривать ее жалобу на отказ в отсрочке от наказания.