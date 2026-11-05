Шохин: облагать налогом надо сверхприбыль, а не сверхдоход
В РСПП надеются на успешный поиск компромиссов по принятому Госдумой в первом чтении правительственному законопроекту о налоге на сверхдоход (НСД), сказал в интервью «Ъ» глава этого объединения и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин. Он сообщил о прошедшей 3 ноября встрече с главой комитета по бюджету и налогам Госдумы Андреем Макаровым, которая «подтвердила обоснованность такого оптимизма».
По его словам, позиция бюро правления РСПП заключается в том, что бизнес готов поддержать бюджет, в том числе сверхприбылью. Но не сверхдоходами. «Разница для слуха не очень большая, но существенная. Ведь доход — это выручка. И действительно, она может зависеть от конъюнктуры цен. Цены мирового рынка могут вырасти, и компания получит доход,— пояснил Александр Шохин,— Но если компания расплачивается по кредитам, реализует инвестпроекты, если в предшествующие годы был провал по ценам, то у нее тогда был убыток и доходы выросли лишь формально».
По его словам, обложение сверхдохода может привести к взиманию дополнительного налога даже с компаний, находящихся на грани рентабельности. Поэтому бизнес предлагает облагать именно сверхприбыль, как это было в 2023 году. Александр Шохин сообщил, что основные предложения РСПП по доработке НСД таковы: освобождение от налога убыточных и низкорентабельных предприятий, ориентация на финансовый результат, а не только цену товара, освобождение от налога участников инвестиционных режимов, исключение из его периметра полезных ископаемых, по которым Минфин не планирует поступлений от НСД.