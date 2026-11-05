Шохин: облагать налогом надо сверхприбыль, а не сверхдоход

По его словам, позиция бюро правления РСПП заключается в том, что бизнес готов поддержать бюджет, в том числе сверхприбылью. Но не сверхдоходами. «Разница для слуха не очень большая, но существенная. Ведь доход — это выручка. И действительно, она может зависеть от конъюнктуры цен. Цены мирового рынка могут вырасти, и компания получит доход,— пояснил Александр Шохин,— Но если компания расплачивается по кредитам, реализует инвестпроекты, если в предшествующие годы был провал по ценам, то у нее тогда был убыток и доходы выросли лишь формально».