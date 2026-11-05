Стоимость фьючерса на золото превысила $4,15 тыс. впервые с октября
Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex утром выросла на 5,39%, до $4,153 тыс. за тройскую унцию. Цена драгметалла превысила отметку в $4,15 тыс. впервые с 21 октября. По состоянию на 8:14 мск золото замедлило рост и торговалось на уровне $4,142 тыс. следует из данных Investing.com.
Стоимость золота перешла к росту после промежуточных выборов в Конгресс США, прошедших 3 ноября, после которых снизился доллар. Reuters писал, что ослабление доллара делает золото дешевле для покупателей, владеющих другими валютами, что поддерживает спрос на драгоценный металл. В Capital Economics считают, что «выборы подстегнули цены на золото», потому что инвесторы «все больше обеспокоены перспективами бюджетной политики».