Минобороны России сообщило об ударе по «Новой почте» в Харьковской области
ВС РФ поразили «Новую Почту», электроподстанцию и сухогруз на Украине
Российские военнослужащие ночью нанесли удар беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам и морским судам на Украине. Они были задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в населенном пункте Новый Коротыч в Харьковской области атаке подвергся логистический терминал «Новая почта». В Днепропетровской области под удар попала электроподстанция мощностью 330 кВ. В акватории Черного моря, в 52 км юго-западнее Одессы, поражен сухогруз с военным имуществом, следует из сводки.
Минобороны России регулярно отчитывается об атаках на используемые ВСУ объекты. 3 ноября под удар попали шесть электростанций в трех регионах Украины, а также портовая инфраструктура в порту Килия и два сухогруза в порту Южный и в акватории Черного моря.