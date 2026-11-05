Минобороны России сообщило об ударе по «Новой почте» в Харьковской области

По данным ведомства, в населенном пункте Новый Коротыч в Харьковской области атаке подвергся логистический терминал «Новая почта». В Днепропетровской области под удар попала электроподстанция мощностью 330 кВ. В акватории Черного моря, в 52 км юго-западнее Одессы, поражен сухогруз с военным имуществом, следует из сводки.