Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за мокрого снега
Сегодня днем в Москве ожидается дождь со снегом. Водителям, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, стоит воздержаться от поездок на машине и пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
Москвичам также рекомендовали в ближайшее время поменять шины. Тех, кто собирается ехать на личном авто, призвали планировать поездку заранее и следить за погодой. Утром пробки в столице могут достигать пяти баллов, вечером — семи.