Шохин: механизм выбора временных управляющих иноактивами «не совсем прозрачен»
Нормативная база по переводу активов, в том числе иностранных компаний, во временное управление есть, но этих критериев явно недостаточно, сказал в интервью “Ъ” уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и глава РСПП Александр Шохин.
Он, в частности, считает «не совсем прозрачным» механизм назначения управляющих такими активами. «Когда не известное никому ООО с пятью сотрудниками и капиталом 10 тыс. руб., регистрация которого состоялась полгода назад, становится управляющим несколькими крупными активами, понятно, что это, извините, подставная фирма — чтобы под санкции не попала какая-то крупная компания,— сказал Александр Шохин.— Но, честно говоря, понятный механизм формирования системы управления переданными во временное управление активами должен быть. Необязательно публичный».
Он отметил, что собственность у иностранных владельцев никто не отбирает, ее когда-нибудь могут вернуть, «но если актив потеряет в цене, нет механизма, гарантирующего им возмещение понесенного ущерба». «У нас всего несколько примеров того, когда актив, переданный во временное управление, управляется эффективно»,— сказал глава РСПП. Недостаточная прозрачность, на его взгляд, подрывает доверие иностранных инвесторов, которые могли бы вернуться, и тех, кто еще размышляет о том, чтобы прийти после отмены или смягчения санкций.