Шохин: механизм выбора временных управляющих иноактивами «не совсем прозрачен»

Он отметил, что собственность у иностранных владельцев никто не отбирает, ее когда-нибудь могут вернуть, «но если актив потеряет в цене, нет механизма, гарантирующего им возмещение понесенного ущерба». «У нас всего несколько примеров того, когда актив, переданный во временное управление, управляется эффективно»,— сказал глава РСПП. Недостаточная прозрачность, на его взгляд, подрывает доверие иностранных инвесторов, которые могли бы вернуться, и тех, кто еще размышляет о том, чтобы прийти после отмены или смягчения санкций.