Внебиржевой курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с июня 2024 года

Курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 89 руб. впервые с 20 июня 2024 года, следует из данных площадки «Финам». На 11:00 мск валюта находилась на уровне 88,934 руб. (-2,39%). В то же время курс доллара на внебиржевом рынке упал на 1,87 руб. относительно предыдущего закрытия — до 81,580 руб. (-2,24%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Официально установленный ЦБ курс евро на вторник, 18 марта, составляет 90,84 руб. Курс доллара — 84,30 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Накануне, 17 марта, курс юаня на биржевых торгах Мосбиржи впервые за девять месяцев опустился ниже 11,5 руб./CNY. По итогам основных торгов курс остановился на отметке 11,375 руб./CNY, что на 43 коп. ниже значений закрытия пятницы. Российскую валюту поддерживают надежды на снижение геополитических рисков на фоне продолжающихся переговоров России и США, а также сезонно более высокое предложение валюты экспортерами

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «За мирным рублем».