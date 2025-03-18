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Коммерсантъ FM
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Премьер правительства «Хамас» погиб после ударов Израиля по сектору Газа

Пять чиновников палестинского движения «Хамас» погибли после возобновления Израилем военных операций в секторе Газа. В числе жертв — фактический премьер-министр правительства в Газе Иссам ад-Даалис, сообщает «Аль-Арабия».

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Фото: Hatem Khaled / Reuters

По данным телеканала, в ходе израильской атаки также были убиты замглавы министерства внутренних дел в Газе Махмуд Абу Ватфа, бригадный генерал Бахджат Хассан Абу Султан, замминистра юстиции Ахмед Омар Аль-Хатта и Абу Обейда аль-Джамаси, член политического бюро «Хамаса» и глава комитета по чрезвычайным ситуациям.

Израиль возобновил военную операцию против «Хамаса». Главное

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Израиль возобновил военные действия вчера, 17 марта, после двух месяцев перемирия. Армия обороны Израиля заявила, что целью нескольких десятков авиаударов по Газе были командиры «Хамаса». По последним данным, в погибли более 350 человек, один из авиаударов пришелся на лагерь беженцев в районе Аль-Маваси. «Хамас» предупредил, что израильское правительство своими действиями подвергает опасности жизни заложников.

Фотогалерея

Ситуация в секторе Газа после возобновления военных операций Израилем

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Разрушенный жилой дом в лагере беженцев Нусейрат

Разрушенный жилой дом в лагере беженцев Нусейрат

Фото: EYAD BABA / AFP

Погибший житель Газы в больнице Аль-Шифа

Погибший житель Газы в больнице Аль-Шифа

Фото: Abdel Karem Hanna / AP

Поисково-спасательные работы в районе Шуджайя

Поисково-спасательные работы в районе Шуджайя

Фото: Hamza Z. H. Qraiqea / Anadolu / AFP

Раненые в больнице Хан-Юниса

Раненые в больнице Хан-Юниса

Фото: Mohammad Jahjouh / AP

Больничный морг в Хан-Юнисе

Больничный морг в Хан-Юнисе

Фото: Mohammad Jahjouh / AP

Последствия авиаудара

Последствия авиаудара

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Родственники у тел погибших

Родственники у тел погибших

Фото: Omar AL-QATTAA / AFP

Тела погибших в медицинском комплексе «Насер» в Хан-Юнисе

Тела погибших в медицинском комплексе «Насер» в Хан-Юнисе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Местный житель на фоне разрушенного дома

Местный житель на фоне разрушенного дома

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Развалины дома в Хан-Юнисе

Развалины дома в Хан-Юнисе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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Разрушенный жилой дом в лагере беженцев Нусейрат

Фото: EYAD BABA / AFP

Погибший житель Газы в больнице Аль-Шифа

Фото: Abdel Karem Hanna / AP

Поисково-спасательные работы в районе Шуджайя

Фото: Hamza Z. H. Qraiqea / Anadolu / AFP

Раненые в больнице Хан-Юниса

Фото: Mohammad Jahjouh / AP

Больничный морг в Хан-Юнисе

Фото: Mohammad Jahjouh / AP

Последствия авиаудара

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Родственники у тел погибших

Фото: Omar AL-QATTAA / AFP

Тела погибших в медицинском комплексе «Насер» в Хан-Юнисе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Местный житель на фоне разрушенного дома

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Развалины дома в Хан-Юнисе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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