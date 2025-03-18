Премьер правительства «Хамас» погиб после ударов Израиля по сектору Газа

Пять чиновников палестинского движения «Хамас» погибли после возобновления Израилем военных операций в секторе Газа. В числе жертв — фактический премьер-министр правительства в Газе Иссам ад-Даалис, сообщает «Аль-Арабия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

По данным телеканала, в ходе израильской атаки также были убиты замглавы министерства внутренних дел в Газе Махмуд Абу Ватфа, бригадный генерал Бахджат Хассан Абу Султан, замминистра юстиции Ахмед Омар Аль-Хатта и Абу Обейда аль-Джамаси, член политического бюро «Хамаса» и глава комитета по чрезвычайным ситуациям.

Израиль возобновил военные действия вчера, 17 марта, после двух месяцев перемирия. Армия обороны Израиля заявила, что целью нескольких десятков авиаударов по Газе были командиры «Хамаса». По последним данным, в погибли более 350 человек, один из авиаударов пришелся на лагерь беженцев в районе Аль-Маваси. «Хамас» предупредил, что израильское правительство своими действиями подвергает опасности жизни заложников.