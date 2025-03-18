СМИ: при авиаударах Израиля по Газе погиб замглавы МВД «Хамаса»

В результате авиаударов армии Израиля по сектору Газа 18 марта погиб заместитель министра внутренних дел «Хамаса», высокопоставленный сотрудник службы безопасности движения Махмуд Абу Ватфа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.

Согласно сообщению Минздрава Газы, погибли более 130 человек и свыше 300 получили ранения. В сообщении The Times of Israel отмечается, что Минздрав Газы часто приводит общее число погибших и пострадавших, не разделяя гражданских лиц и военнослужащих.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что целью авиаударов были командиры «Хамаса» среднего звена, члены политбюро и инфраструктура движения. Атака была произведена в ответ на отказ «Хамаса» продлить режим прекращения огня. В «Хамас» предупредили, что эти авиаудары ставят под угрозы жизни израильских заложников и призвали Совет Безопасности ООН потребовать от Израиля остановить военные действия.