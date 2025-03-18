Израиль возобновил военную операцию против «Хамаса». Главное

В ночь на 18 марта Армия Израиля возобновила военные операции против «Хамаса» после двух месяцев перемирия. По предварительным данным, погибли более 200 человек. Что известно об атаке ЦАХАЛ — в подборке “Ъ”.

Авиация Израиля нанесла не менее 35 ударов по территории сектора Газа;

Число погибших превысило 200, сообщает управление по работе со СМИ в секторе Газа;

Один из авиаударов пришелся на лагерь беженцев в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, сообщает Al Jazeera;

Целями ударов были командиры «Хамас» среднего звена, члены политбюро, инфраструктура движения, сообщил ЦАХАЛ;

Среди погибших член политбюро «Хамас» Абу Убайда аль-Джамаси, заместитель министра внутренних дел Газы генерал-майор Махмуд Абу Ватфа;

Удары были нанесены после приказа Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца «действовать решительно» против «Хамаса» из-за отказа от возвращения заложников;

«Хамас» заявил, что правительство Израиля решением возобновить боевые действия нарушило соглашение и подвергает опасности жизни заложников;

Власти США были заранее уведомлены об операции.