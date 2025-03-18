«Хамас» предупредил об опасности для заложников из-за «вероломной агрессии» Израиля

Палестинское движение «Хамас» заявило, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни заложников.

В заявлении, которое приводит ТАСС, говорится, что правительство Израиля решило «совершить переворот вопреки соглашению о прекращении огня». На Беньямина Нетаньяху движение возложило «полную ответственность за последствия вероломной агрессии против Газы».

«Хамас» потребовал, чтобы «посредники привлекли Нетаньяху и сионистскую оккупацию к полной ответственности за нарушение соглашения». Движение также призвало Совет Безопасности ООН срочно собраться и принять резолюцию, обязывающую Израиль прекратить «агрессию».

Ночью 18 марта Армия Израиля возобновила удары по сектору Газа. Согласно сообщению офиса господина Нетаньяху, решение о возобновлении военной операции, остановленной 19 января после достижения сделки по заложников, было принято после того, как «Хамас» отклонил предложение США о продлении режима прекращения огня.