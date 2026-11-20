3 августа в компанию «Ренессанс Страхование», клиентами которой были владельцы Arctic Sea, позвонил неизвестный и потребовал выплатить $1,5 млн, угрожая в противном случае расстрелять команду и затопить судно. После этого руководство компании обратилось в ФСБ России, а все дальнейшие переговоры с похитителями велись под контролем чекистов. 17 августа судно было задержано сторожевым кораблем Черноморского флота «Ладный» в 300 милях от островов Зеленого мыса. Члены экипажа были освобождены, а пираты доставлены самолетом в Москву и арестованы.