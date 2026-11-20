Израильского пирата осудят в России
Фигуранта дела о захвате сухогруза Arctic Sea экстрадировали с Кипра
47-летнего гражданина Израиля и Латвии Алексея Керцгура 20 ноября выдали России, его обвиняют в пиратстве. Фигуранта задержали в порту Ларнаки, куда он прибыл на лайнере из Хайфы. Основанием послужил ордер Интерпола, выданный по запросу РФ. По версии следствия, он являлся одним из организаторов преступной группы, совершившей захват в 2009 году судна Arctic Sea с российским экипажем в Балтийском море.
Кипрские суды удовлетворили запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Алексея Керцгура, обвиняемого СКР в пиратстве (ч. 3 ст. 227 УК РФ). Фигурант известного расследования в сопровождении конвоя ФСИН и сотрудников Интерпола отправлен самолетом в Москву.
Алексея Керцгура задержали в октябре прошлого года в кипрской Ларнаке, куда он прибыл на туристическом лайнере из израильской Хайфы. Основанием послужил выданный по запросу России ордер Интерпола.
Фигуранта арестовали, а Генпрокуратура РФ направила на Кипр запрос о его выдаче, гарантировав, что обвиняемому не грозит смертная казнь, а условия, в которых он будет находится под следствием, будут соответствовать общеевропейским. Добивалась выдачи своего гражданина и Латвия, в которой также расследовалось пиратское нападение.
Российское следствие закончилось еще в 2010 году. Его фигурантами стали Алексей Андрюшин, Дмитрий Бартенев, Игорь Борисов, Алексей Булев, Виталий Лепинс и Евгений Миронов.
Как уже рассказывал “Ъ”, обвиняемые являлись участниками организованной преступной группы, совершившей захват в ночь на 25 июля 2009 года судна Arctic Sea с российским экипажем. В территориальных водах Швеции пираты, на которых была черная форма с надписью на спине «Policia», подошли к сухогрузу на лодке и попросили капитана оказать им помощь. Поднявшись на борт Arctic Sea, они, угрожая оружием экипажу, заставили его изменить маршрут. Судно следовало под флагом Мальты из Финляндии в Алжир, на борту находился экипаж из 15 человек и груз древесины стоимостью $2 млн. Членов экипажа насильно удерживали в каютах вплоть до середины августа.
3 августа в компанию «Ренессанс Страхование», клиентами которой были владельцы Arctic Sea, позвонил неизвестный и потребовал выплатить $1,5 млн, угрожая в противном случае расстрелять команду и затопить судно. После этого руководство компании обратилось в ФСБ России, а все дальнейшие переговоры с похитителями велись под контролем чекистов. 17 августа судно было задержано сторожевым кораблем Черноморского флота «Ладный» в 300 милях от островов Зеленого мыса. Члены экипажа были освобождены, а пираты доставлены самолетом в Москву и арестованы.
Представ перед судом, организатор нападения Дмитрий Савинс рассказал, что заказчиком захвата Arctic Sea выступал предприниматель Ээрик Нийлес Кросс, «на протяжении десяти лет возглавлявший спецслужбу Эстонии». Якобы он предложил осуществить захват по «сомалийскому» сценарию, пообещав исполнителям около €100 тыс.
Алексей Керцгур, как сообщили в прокуратуре, оставался на берегу и координировал действия группы: сообщал о захвате, отслеживал получение выкупа от судовладельца и организовывал эвакуацию соучастников в районе островов Кабо-Верде.
Остальные участники преступной группы, за исключением господ Кросса и Керцгура, уже осуждены. В 2011 году Архангельский областной суд приговорил гражданина Латвии Виталия Лепинса к 7 годам колонии. Жителю Малпилса Дмитрию Савинсу Мосгорсуд назначил аналогичное наказание. Гражданин Эстонии Евгений Миронов был также приговорен 7 годам заключения, Игорь Борисов — к 12 годам, а Алексей Андрюшин, Дмитрий Бартенев и Алексей Булев получили по 10 лет. Из всех свою вину полностью признал лишь Миронов.
Когда Алексея Керцгура опрашивали перед экстрадицией, он на хорошем русском языке сообщил, что претензий к стороне выдачи не имеет, четко назвав инкриминируемую ему в России статью — пиратство.