ЦАХАЛ: целью нескольких десятков авиаударов по Газе были командиры «Хамаса»

Армия обороны Израиля ночью 18 марта нанесла несколько десятков авиаударов по объектам палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Их целями были командиры «Хамас» среднего звена, члены политбюро, инфраструктура движения. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ, который приводит The Times of Israel.

В сообщении отмечается, что ЦАХАЛ будет наносить авиаудары «столько, сколько потребуется», и готов «расширить масштаб операции за пределы воздушной кампании». Силы армии Израиля, как подчеркивается в сообщении, развернуты и готовы вступить в бой «на всех фронтах». Средства ПВО приведены в повышенную готовность.

Операция началась по приказу премьер-министра Беньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца после отказа «Хамаса» продлить режим прекращения огня . Операцией руководят начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир и глава Службой безопасности страны Ронен Бар. Приграничным с Газой школам предписано перенести уроки. Остановлено движение поездов в город Седот, находящемся в 5 км от границы с анклавом.