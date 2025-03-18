Юрий Ушаков о переговорах России и США: мы не теряем надежды и цепляемся за все

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову об ожиданиях от предстоящего сегодня, 18 марта, телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На вопрос, насколько актуальны переговоры о прекращении огня на Украине, господин Ушаков ответил, что российская сторона «не теряет надежды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уже неделя прошла с момента предложения (господина Трампа о 30-дневном перемирии.— "Ъ"). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом»,— сказал помощник российского президента.

Господин Ушаков напомнил, что первый и пока единственный разговор президентов двух стран состоялся 12 февраля. На уточняющий вопрос о том, не созванивались ли они после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, Юрий Ушаков ответил отрицательно. «Единственный разговор был 12 февраля. А когда говорится "мы позвонили"... — это что-то другое имеется в виду»,— заверил он.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня. 13 марта Стив Уиткофф провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве, чтобы узнать его позицию. Господин Путин говорил, что Россия согласна на приостановку боевых действий, но необходимо согласовать множество нюансов. Дональд Трамп уверен, что Москва согласится на 30-дневное перемирие.

Подробнее о позиции России — в репортаже Андрея Колесникова «Накануне».