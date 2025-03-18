Трамп фразой «они согласятся» оценил готовность РФ на 30-дневное перемирие

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти России согласятся пойти на 30-дневное перемирие в конфликте с Украиной. Господин Трамп добавил, что завтра, 18 марта, будет очень важный телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным.

«Они согласятся»,— сказал господин Трамп журналистам, отвечая на вопрос, даст ли, по его мнению, согласие Россия на перемирие, после того как Украина пошла на аналогичный шаг (трансляцию вел телеканал Fox News). Чуть ранее господни Трамп говорил, что сейчас переговоры по урегулированию подошли к «очень критической стадии».

«Хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю — они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — говорил господин Трамп. По его словам, сейчас он думает только о том, как сделать так, чтобы мирное соглашение было подписано.