17 марта президент России Владимир Путин в Кремле встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников выясняет, чем занимался Владимир Путин не только в этот день, а и в субботу, когда господин Рахмон только прилетел в Москву, а также чем будет заниматься во вторник, когда случится его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмомали Рахмон и Владимир Путин развеселились уже под конец

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Эмомали Рахмон и Владимир Путин развеселились уже под конец

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Эмомали Рахмон, безусловно, патриарх мировой политики! — в четвертый раз записывал свой стендап в Зеленой гостиной на фоне пустующих пока кресел президентов России и Таджикистана корреспондент одного из федеральных телеканалов, потому что хотел как лучше.

Действительно, господин Рахмон (когда-то известный, причем уже широко, как Рахмонов) возглавляет свою республику с 1992 года. И это был его 88-й визит в Россию в качестве главы государства.

Впрочем, это не рекорд на постсоветском пространстве. С президентом Белоруссии Александром Лукашенко, у которого одних таких визитов около 200, соревноваться бесполезно, причем, казалось бы, в чем бы то ни было.

Более того, в списке действующих глав государств по продолжительности их пребывания на посту Эмомали Рахмон находится на почетном десятом месте. Его опережают султан Брунея (57,4 года на посту), король Швеции Карл ХVI Густав (51,5 года), президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого (45,6 лет), высший руководитель Ирана Али Хаменеи (43 года).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своими 30,7 года на посту президента разместился на 12-м месте в истории. То есть в чем-то и он не всесилен, по крайней мере пока. Впрочем, есть люди, насчет которых всегда кажется, что у них все еще впереди.

И Эмомали Рахмон, и Александр Лукашенко к этому времени уже провели в Москве несколько незабываемых дней. Один приехал на два дня раньше начала переговоров, другой на два дня позже уехал (и таким образом, пересеклись). Более того, они уже успели немало времени провести с Владимиром Путиным на Рублево-Успенском шоссе и даже позвонили втроем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в отношениях с которым у Владимира Путина заморозки после истории с разбившимся в Казахстане самолетом Azerbaijan Air.

И по информации “Ъ”, после этого звонка участвовавшие в нем считают, что лед начал таять. То есть понемногу подтаивает прежде всего сам Ильхам Алиев.

В отличие от прошлого раза, когда в кресле, предназначенном теперь для Эмомали Рахмона, сидел Александр Лукашенко, среди журналистов не появился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Я узнал, что даже профильного замминистра нет на переговорах. Неужели на руководство МИД России так повлияло внимание журналистов в прошлый раз?

Но зато мужественно прошел через их строй помощник президента Юрий Ушаков. Естественно, интересовал прежде всего предстоящий телефонный звонок «Владимир Путин—Дональд Трамп». Я спросил Юрия Ушакова, насколько актуальны на сегодня переговоры о скором прекращении огня. В конце концов, после переговоров с Александром Лукашенко Владимир Путин высказался на эту тему пессимистично (и не переговоры на это повлияли).

— Видите ли,— пожал плечами Юрий Ушаков,— уже неделя прошла с момента предложения (господина Трампа.— А. К.). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом. А единственный разговор был 12 февраля.

— То есть после визита в Москву Стивена Уиткоффа разговора не было? Президент США ведь, кажется, информировал об этом,— уточнил было я.

— Единственный разговор был 12 февраля,— повторил сразу поскучневший Юрий Ушаков.— А когда говорится «мы позвонили»...— это что-то другое имеется в виду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна голова хорошо, а две лучше

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Одна голова хорошо, а две лучше

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Позже стало известно, что телефонный разговор планируется после того, как Владимир Путин 18 марта съездит в Дом музыки на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, причем произойдет это как будто бы не поздно вечером.

Юрий Ушаков между тем заметил:

— Демократы, я обратил внимание, раньше начинают, чем республиканцы. С ними и в три часа дня по Москве разговоры были уже, и в четыре. Как пришли они на работу утром — так и пошло дело! Республиканцы в этом плане не такие. Позже начинают работать. Но все равно затягивать начало никто не хочет.

То есть, видимо, в пять-шесть.

Тем временем в Зеленой гостиной караул немного, такое впечатление, устал. К тому же я замечал, что солдаты роты почетного караула только на первый взгляд стоят неподвижно, а взгляды их по уставу немигающи. Нет, ничего, конечно, подобного. Некоторые и в самом деле стараются смотреть только на двери, которые им предстоит открыть, и взгляд влево, взгляд вправо — считается побег, по крайней мере самоволка. Но есть и другие. Эти парни понимают, что с ними происходят в меру исторические события, и стараются запечатлеть их в своем сознании: они косятся и на журналистов, и тем более на президентов, когда те рассаживаются в своих креслах. А правильно: чтоб было о чем рассказать детям. А вдруг кто-нибудь сейчас скажет, что война закончилась?.. То есть в их смену...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина (в центре) и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (справа) на встрече Владимира Путина и Эмомали Рахмона

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина (в центре) и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (справа) на встрече Владимира Путина и Эмомали Рахмона

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прежде чем приступить к переговорам, Владимир Путин поздравил коллегу с наступающим 21 марта Наврузом. В России пост начался уже пару недель назад.

Ожидалось, что сами переговоры в узком составе, то есть считай что один на один, займут несколько минут. Пришлось даже бежать из Зеленой гостиной в Андреевский зал, где недалеко от царского трона уже поставили большой монитор, по ту сторону которого, в Таджикистане, готовились к трансляции участники начала строительства Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Маяковского.

Между тем прошли 10 минут, 30, час... В Зеленой гостиной, где гости обычно не засиживаются, а основная публичная деятельность происходит во имя журналистов, продолжались между тем переговоры. Не закончились они и через полтора часа.

Как потом удалось выяснить, обсуждали прежде всего безопасность на таджикско-афганской границе и то, как упорядочить дальнейшее движение мигрантов из Таджикистана. Тема стала острой, как известно, после теракта в «Крокусе».

В переговорах принимал участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, и разговор был непростым: Эмомали Рахмон близко к сердцу принимает такие разговоры.

Зато в Андреевском зале, где появились наконец Владимир Путин и Эмомали Рахмон, все было прекрасно.

— Уважаемые Ваши Превосходительства! — с этого только начала вице-премьер правительства Таджикистана Дилрабо Мансури.— Руководством города Душанбе выделен соответствующий необходимый земельный участок и подведена необходимая инфраструктура...

Ну что еще человеку, то есть Дилрабо Мансури, для счастья надо?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: министр финансов России Антон Силуанов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и министр обороны России Андрей Белоусов на встрече Владимира Путина и Эмомали Рахмона

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: министр финансов России Антон Силуанов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и министр обороны России Андрей Белоусов на встрече Владимира Путина и Эмомали Рахмона

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Председатель города Душанбе Рустам Эмомали, один из девяти детей Эмомали Рахмона и Азизмо Асадуллоевой, рассказал про усилия, которые он и его коллеги готовы направить на реализацию объекта культуры, то есть нового здания Русского драматического театра. После благословения, в том числе отеческого, приступили к строительству (а вернее, сделали вид), а президенты России и Таджикистана отправились в следующий зал, Александровский, где переговоры в расширенном составе были совмещены с поздним завтраком в честь высокого гостя.

Затем президенты зачитали заявления для прессы (президент Таджикистана, хотя и входит в десятку самых долгоработающих лидеров, так и не пристрастился за десятилетия к речам без бумажки, скорее, наоборот, окончательно охладел к экспромтам).

— Хорошо известно, что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана,— сообщил президент России.— Они заняты в самых разных отраслях, особенно таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт и логистика, и вносят большой вклад в развитие российской экономики. И что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем и для Таджикистана, и для их семей. Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подробные разъяснения правил в сфере миграции.

То есть правила, в том числе и постоянно ужесточающиеся, придется, дал понять господин Путин, соблюдать.

Прощались долго. Смеялись громко. С облегчением.

Андрей Колесников