Атака дронов задела мирные цели

Крупнейшая террористическая атака совершена ВСУ на Россию. В различных регионах страны, в основном в столичном и курском, подразделениями Минобороны подавлены или сбиты более 340 БПЛА. Многие из них не просто были заряжены взрывчаткой, но и имели поражающие элементы. В Подмосковье погибли три человека, еще два десятка получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА в Московской области. Повреждения в многоквартирном доме и пробитое стекло легкового автомобиля в деревне Сапроново

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Последствия атаки БПЛА в Московской области. Повреждения в многоквартирном доме и пробитое стекло легкового автомобиля в деревне Сапроново

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По факту событий, произошедших в ночь на вторник, главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК). В постановлении следователя по особо важным делам главка говорится, что руководство ВСУ, получив приказ от гражданских властей Украины, организовало самую крупную за время специальной военной операции террористическую атаку на Россию.

По первоначальным данным Минобороны РФ, с помощью систем РЭБ и ПВО было подавлено или сбито 337 беспилотников ВСУ различного типа. Потом цифра увеличилась до 343 БПЛА, но и она, по данным источников “Ъ”, неокончательная: в лесах и полях продолжают находить как обломки дронов, так и целые аппараты, для обезвреживания которых вызывают взрывотехников Росгвардии. «Счет нейтрализованных дронов может вырасти до 350 и даже выше»,— предположил источник “Ъ”, близкий к силовым структурам.

Уже установлено, что налет готовился в течение нескольких дней. За это время в пограничные с Россией области Украины, в том числе Черниговскую, Сумскую и Харьковскую, были скрытно доставлены сотни ударных дронов.

Если раньше, как правило, подобные атаки совершались однотипными машинами с большой дальностью полетов, то теперь в налете участвовали практически все БПЛА, производимые на Украине: «Рубака», «Лютый», Airborne, «Злива» и проч. Группами до 20 машин или роями они стартовали с украинской территории и направлялись вглубь России. При этом российские военные выделили несколько направлений украинских ударов. Среди них АЭС в Курчатове и Курская область в целом, а также столичный регион. Над ними было сбито 132 (6 в районе атомной станции) и 91 БПЛА соответственно. Причем на этот раз дроны несли не только мощные заряды взрывчатки или боеприпасы типа минометных мин, но и дополнительно были заряжены поражающими элементами в виде шариков из подшипников. Таким образом, уже сделало вывод предварительное следствие, атака была направлена не только на поражение различных объектов, например топливных баз, но и мирных граждан.

По данным властей и очевидцев, обломки БПЛА повредили топливную базу в Серпухове (пожар был оперативно потушен), дома в Раменском, Видновском, Домодедовском и других городских округах Подмосковья. В основном от них пострадали крыши частных домов и постройки во дворах, а также автомобили. Однако зафиксирован и ряд попаданий в крупные ЖК. Например, на Северном шоссе в Раменском от БПЛА досталось многоэтажке: в квартирах были выбиты стекла с 19-го по 22-й этаж. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти обследуют пострадавшие дома и они будут оперативно отремонтированы.

Наиболее тяжкие последствия имел прилет БПЛА на стоянку у дистрибуторского центра «Мираторг» в Домодедово. У сотрудников как раз была утренняя пересменка, когда раздался мощный взрыв, а вслед за ним загорелись машины на парковке.

Один из охранников погиб на месте, еще два человека были доставлены в больницу, но врачи не смогли им помочь: минно-взрывные травмы и осколочные ранения оказались несовместимы с жизнью. Всего в области ранения получили почти два десятка человек. Губернатор Воробьев, навестивший пострадавших в больнице, сообщил, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб., а пострадавшие в зависимости от тяжести ранений получат от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

До Москвы, похоже, долетел только один из дронов. Его обломки повредили крышу и фасад жилого дома на Домодедовской улице, выбив несколько стекол в окнах. К счастью, обошлось без пострадавших, но людей эвакуировали.

На время нападения в соответствии с планом «Ковер» были введены ограничения в работе столичных аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. 64 рейса были перенаправлены в другие аэропорты, а вылет еще десятка отложен. К девяти утра аэропорты возобновили работу.

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах сбиты сотни боевых беспилотников»,— написал по горячим следам в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, поблагодарив военных.

При этом следует отметить, что в отражении крупнейшей террористической атаки с воздуха в истории России приняли участие и обычные граждане.

Так, ветеран боевых действий, участвовавший в контртеррористической операции на Северном Кавказе и 20 лет отслуживший до пенсии в органах внутренних дел, выстрелами из ружья сбил беспилотник, летевший в сторону Озер (Коломенский городской округ), где проживает его семья. Многие люди помогали раненым и пострадавшим, пока к ним ехали врачи и аварийные службы. Отличившихся, очевидно, в ближайшее время представят к наградам.

«Киев в преддверии американо-украинских переговоров нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России,— отметили в Минобороны РФ.— Этим ударом киевский режим хотел продемонстрировать способность Украины к продолжению боевых действий. Силами ПВО и средствами РЭБ эта цель была сорвана». «Киев налетом беспилотников на Москву может пытаться подпортить наметившуюся тенденцию к урегулированию (конфликта.— “Ъ”)»,— полагает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А в МИДе атаку связали с визитом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, которого даже свозили на место теракта — к пострадавшему от ночного налета ЖК «Видный берег» в подмосковном Видном.

Николай Сергеев