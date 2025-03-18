Минздрав Газы: число погибших при авиаударах Израиля возросло до 310

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что жертвами авиаударов армии Израиля (ЦАХАЛ) стали 310 человек. Более 1 тыс. человек получили ранения, передает The Times of Israel. В публикации издания подчеркивается, что минздрав анклава приводит общее число погибших и пострадавших, не разделяя гражданских лиц и военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdel Kareem Hana / AP Фото: Abdel Kareem Hana / AP

В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновил военные операции против палестинского движения «Хамас», сообщил офис премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Израильская армия нанесла массированные удары по объектам палестинского движения в секторе Газа, говорится в сообщении ведомства. Атака стала ответом на отказ «Хамаса» продлить режим прекращения огня. В «Хамасе» предупредили, что эти авиаудары ставят под угрозу жизнь израильских заложников.

Целями авиаударов Израиль назвал командиров «Хамаса» среднего звена, членов политбюро и инфраструктуру движения. В сообщении отмечается, что ЦАХАЛ будет наносить авиаудары «столько, сколько потребуется», и готов «расширить масштаб операции за пределы воздушной кампании». По информации палестинских СМИ, при атаке ЦАХАЛа на анклав погиб замминистра внутренних дел «Хамаса», высокопоставленный сотрудник службы безопасности движения Махмуд Абу Ватфа.