Санкт-Петербургская биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя
Технический сбой в работе средств проведения торгов на СПБ Бирже привел к приостановке покупку и продажи ценных бумаг, сообщает пресс-служба СБП Биржи. Позднее площадка уточнила, что торги будут возобновлены в 12:10 мск.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно»,— сказано в пресс-релизе.
В предыдущий раз СПБ Биржа приостанавливала торги из-за сбоя 24 февраля. Они были возобновлены в тот же день, причины инцидента не назывались.
С февраля СПБ Биржа проводит торги в выходные. В середине прошлого месяца объем торгов на бирже за уикенд вырос более чем в 7 раз. Площадка на этом фоне увеличила время выходных торгов до полуночи.
Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторы провели выходные на бирже».