Санкт-Петербургская биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя

Технический сбой в работе средств проведения торгов на СПБ Бирже привел к приостановке покупку и продажи ценных бумаг, сообщает пресс-служба СБП Биржи. Позднее площадка уточнила, что торги будут возобновлены в 12:10 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно»,— сказано в пресс-релизе.

В предыдущий раз СПБ Биржа приостанавливала торги из-за сбоя 24 февраля. Они были возобновлены в тот же день, причины инцидента не назывались.

С февраля СПБ Биржа проводит торги в выходные. В середине прошлого месяца объем торгов на бирже за уикенд вырос более чем в 7 раз. Площадка на этом фоне увеличила время выходных торгов до полуночи.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторы провели выходные на бирже».