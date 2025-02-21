СПБ Биржа увеличила до полуночи время выходных торгов

СПБ Биржа увеличит время проведения торгов российскими ценными бумагами в выходные дни, сообщает площадка. С 22 февраля они будут длиться до 23:50, ранее по субботам и воскресеньям инвесторы могли заключать сделки до 19:00.

Решение было принято по запросу участников торгов. Расчеты по заключенным в выходные сделкам будут осуществляться во вторник.

За прошедшие выходные, 15–16 февраля, объем торгов на СПБ Бирже составил 375,63 млн руб. Это в 7,3 раза больше, чем за предшествующий уикенд 8–9 февраля (51,36 млн руб.).

СПБ Биржа проводит торги в выходные дни с февраля. В первые выходные активность инвесторов была невысокой: суммарный объем торгов составил около 28 млн руб., а количество сделок — 4,2 тыс. При этом среднедневной объем торгов в январе составил 289 млн руб., рассказали «Ъ» на бирже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторы провели выходные на бирже».