СПБ Биржа приостановила торги из-за сбоя

СПБ Биржа с 7:00 мск приостановила торги из-за технического сбоя в работе средств проведения торгов.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно»,— говорится в сообщении платформы.

Позднее биржа уточнила, что возобновит торги ценными бумагами в 9:30 мск.

В последний раз торги на СПБ Бирже приостанавливались 13 мая 2024 года. Тогда причиной также назывался технический сбой.