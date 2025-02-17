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Коммерсантъ FM
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Объем торгов на СПБ Бирже в выходные вырос более чем в 7 раз

За прошедшие выходные, 15–16 февраля, объем торгов на СПБ Бирже составил 375,63 млн руб. Это в 7,3 раза больше, чем за предшествующий уикенд 8–9 февраля (51,36 млн руб.), сообщила площадка.

Согласно пресс-релизу, инвесторы заключили 27 310 сделок, что в 2,5 раза превышает показатели прошлых выходных (10 927 сделок). Количество активных участников торгов (брокеров) увеличилось до шести.

СПБ Биржа проводит торги в выходные дни с февраля. В первые выходные активность инвесторов была невысокой: суммарный объем торгов составил около 28 млн руб., а количество сделок — 4,2 тыс. При этом среднедневной объем торгов в январе составил 289 млн руб., рассказали «Ъ» на бирже.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторы провели выходные на бирже».

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