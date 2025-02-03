Инвесторы провели выходные на бирже

На первых торгах выходного дня, которые запустила СПБ Биржа, объем составил менее 30 млн руб. Участники рынка отмечают, что не ожидали высоких объемов и в условиях ограниченного количества инвесторов видят риск ликвидности. Впрочем, количество профучастников, которые были подключены к тестовому и просмотровому режимам, превысило 30, что дает шансы на увеличение их активности в ближайшее время. Тем более что СПБ Биржа уже предоставляет такие услуги, тогда как ее основной конкурент Московская биржа только собирается их внедрить в середине года.

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В понедельник, 3 февраля, СПБ Биржа отчиталась об итогах первых торгов в выходные дни. Активность инвесторов была невысокой: суммарный объем торгов составил около 28 млн руб., а количество сделок — 4,2 тыс. При этом среднедневной объем торгов в январе составил 289 млн руб., пояснили “Ъ” на СПБ Бирже.

Впрочем, пока возможность заключать биржевые сделки в выходные дни предоставляют только пять профучастников. Однако еще 32 профучастника рынка были подключены к торгам в тестовом или просмотровом режимах. Торги проходили акциями 15 эмитентов (среди которых были «Газпром», Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Норильский никель» и другие), а также паями биржевого ПИФ «Альфа-Капитал Денежный рынок». Основные торги шли по трем-пяти самым ликвидным ценным бумагам, значительных колебаний цен отмечено не было, констатирует заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Наибольшим спросом пользовались акции СПБ Биржи (самые популярные ценные бумаги и в будние дни), ЛУКОЙЛа и АФК «Система». Наибольший рост был зафиксирован по акциям АФК «Система» — 2,5%, отметил партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Владимир Чистюхин, первый зампред ЦБ, 2 декабря 2024 года: Последние три года мы все живем в большой перестройке, пытаемся создавать дополнительные сервисы, дублирующие системы.

Для повышения привлекательности торгов и снижения рисков повышенной волатильности на малоликвидном рынке были приняты специальные меры. В частности, жесткие границы колебания цен в субботу и воскресенье должны были удовлетворять одновременно двум условиям: не будут выходить за границы ±1,5% от цены на конец торгов в вечернюю сессию пятницы, не будут выходить за пределы ±10% от цены, которая рассчитывается не менее чем за 30 минут до закрытия основной торговой сессии.

На биржевых торгах в настоящее время применяют принцип best execution, то есть сделки заключаются в конкретный момент и по конкретным ценным бумагам по лучшим котировкам на всех торговых площадках.

В результате из-за большего числа профучастников и инвесторов ликвидность на Московской бирже выше. Однако запуск торговой сессии в выходные дни на этой площадке ожидается только в середине года. Поэтому торги по выходным дням являются конкурентным преимуществом СПБ Биржи. Вместе с тем услуги по внебиржевым торгам в выходные дни предоставляют и крупные брокеры: с 2022 года в «Т-Инвестициях», с августа 2024 года в «ВТБ Мои инвестиции», с ноября 2024 года в Сбербанке (см. “Ъ” от 28 января), которые могут как составлять конкуренцию бирже, так и, напротив, развивать это направление совместно, пользуясь возможностями площадки.

В целом участники рынка отмечают, что пока интерес к торгам выходного дня проявляет лишь ограниченное число частных инвесторов. Однако профессиональное сообщество вряд ли будет активно рекламировать эту возможность ввиду высоких затрат на поддержание работы сервисов в выходные дни, считают в «Солид Брокере». И для этих торгов основным пока остается риск ликвидности, указывает господин Леснов.

Ксения Куликова