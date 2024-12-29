Путин и Алиев созвонились в третий раз после крушения самолета в Казахстане
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого вновь обсудили обстоятельства крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Это уже третий разговор глав государств со дня авиакатастрофы — 25 декабря.
Ильхам Алиев и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний"»,— сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).
Самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау 25 декабря. Погибли 38 человек, в том числе 7 россиян. Ильхам Алиев заявил, что самолет обстреляли с земли. Он добавил, что Россия хотела «замять вопрос» о причинах авиакатастрофы, и потребовал от Москвы извинений и выплаты компенсаций.
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