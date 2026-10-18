Десять полицейских пострадали при нападении протестующих на участок в Албании
Десять полицейских пострадали при нападении протестующих на отделение полиции №3 в столице Албании Тиране. Об этом сообщил директор ведомства Скендер Хита.
«Нападавшие в масках применили коктейли Молотова, пиротехнические средства, камни и другие тяжелые предметы, которые бросали в здание и сотрудников»,— сказал господин Хита (цитата по «РИА Новости»).
Беспорядки в столице Албании продолжаются с 13 октября. Акции протеста студентов против высоких цен на образование и плохих условий обучения переросли в столкновения с правоохранителями. Силовики применяют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. За время протестов в стране пострадали более 200 человек, среди которых более 130 сотрудников полиции. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.