Десять полицейских пострадали при нападении протестующих на участок в Албании

Беспорядки в столице Албании продолжаются с 13 октября. Акции протеста студентов против высоких цен на образование и плохих условий обучения переросли в столкновения с правоохранителями. Силовики применяют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. За время протестов в стране пострадали более 200 человек, среди которых более 130 сотрудников полиции. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.