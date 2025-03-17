Хуситы заявили о втором ударе по авианосцу США

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что нанесло второй удар по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море. Первый удар, как утверждает движение, произошел вечером 16 марта.

«Во второй раз за 24 часа мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и БПЛА»,— говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, которое распространил йеменский телеканал «Аль-Масира».

Движение уточнило, что удары по авианосцу стали ответом на удары ВВС США по Йемену. Для первой атаки были задействованы беспилотники и 18 баллистических ракет, заявляли хуситы.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против хуситов. Бомбардировки прошли в йеменских провинциях Сада, Дамар, Хаджа, а также столице Сана. Хуситы заявили, что не пойдет на перемирие, пока Вашингтон не получит «болезненный» ответ.