«Аль-Масира»: США ударили по захваченному судну Galaxy Leader

Истребители ВВС США нанесли удары по судну Galaxy Leader, которое йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило в 2023 году. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал «Аль Масира», принадлежащий хуситам.

Как передает телеканал, ВВС США совершили два налета. Они были нацелены на капитанскую рубку. О масштабах повреждений не сообщается.

Хуситы захватили судно Galaxy Leader, шедшее под флагом Багамских островов из Турцию в Индию, в ноябре 2023 года в водах Аденского залива. Движение утверждало, что судном владеет израильский бизнесмен Абрахам Унгар. Экипаж был освобожден 22 января 2025 года.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против хуситов. Движение отказалось идти на перемирие до тех пор, пока Вашингтон не получит «болезненный» ответ. 16 марта хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman.

О реакции западной прессы на эскалацию — в материале «Ъ».