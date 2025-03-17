Потенциал Казахстана выразился в цифрах

На горизонте ближайших трех-четырех лет Казахстан может войти в число стран с высоким уровнем дохода, следует из прогноза Евразийского банка развития (ЕАБР). В 2024 году валовый национальный доход (ВНД) на душу населения в стране составлял $11,5 тыс., в 2023-м — $10,7 тыс. в год. Международное признание экономических достижений Казахстана фактически означает потенциальный рост его инвестпривлекательности, а значит, и возможность активнее использовать выгоды «срединного» положения между Востоком и Западом. Впрочем, для сохранения и улучшения нынешних позиций стране предстоит развернуть целый ряд реформ и повысить эффективность госуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Свежий доклад ЕАБР фиксирует «значительные успехи экономики» Казахстана за последние 30 лет. Стабильные темпы роста обеспечили улучшение социальных условий в стране: так, за этот период выросла продолжительность жизни (на 11 лет, до 75 лет), снизился уровень безработицы (на 6 п. п., до 4,8%), фактически исчезли «наиболее острые формы бедности». Все это, полагают в ЕАБР, приблизило Казахстан к вхождению в число экономик с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка (ВБ). Аналитики ожидают, что это произойдет уже в 2028 или 2029 году.

Поясним, всего ВБ выделяет четыре группы экономик: с низким, ниже среднего, выше среднего и высоким уровнем доходов на душу населения. Границы групп при этом ежегодно пересматриваются (в том числе из-за инфляции). Сейчас Казахстан относится к категории государств с доходом выше среднего ($4,5–14 тыс. на душу населения в год, показатель рос с 2021 года (см. график). В 2024 году ВНД на душу населения составил $11,5 тыс. после $10,7 тыс. в 2023-м.

Как отмечают в ЕАБР, международное признание экономических достижений Казахстана повысит его инвестпривлекательность «в глазах зарубежных партнеров». Отметим, однако, что по итогам первых девяти месяцев 2024 года (более свежие данные пока недоступны) чистый приток (разница притока и оттока) прямых иностранных инвестиций в страну снизился в 30 раз — до $72,9 млн с $2,3 млрд за тот же период 2023-го. Отчасти это может быть связано с общей неопределенностью в деловой среде из-за ожиданий налоговой реформы и завершением некоторых крупных проектов (в том числе на Тенгизе). Впрочем, пространство для роста инвестиций остается: в условиях фрагментации мировой экономики Казахстан может стать «транзитной» страной, обеспечивающей взаимные поставки США и КНР, а также политически близких им государств (см. “Ъ” от 14 марта). Напомним, после начала военной операции РФ на Украине на сближение с Казахстаном рассчитывали и Россия, и ЕС (см. “Ъ” от 6 июня 2023 года), и пока обеспечивать баланс в отношениях с обеими сторонами государству удается.

Вхождение в список стран с высоким доходом может также повысить кредитный рейтинг страны. Кроме того, ожидается, что у Казахстана появятся новые приоритеты в международной специализации при производстве товаров с высокой добавленной стоимостью (фактически означает повышение качества продукции ради роста конкурентоспособности на внешних рынках), а также в совершенствовании институциональной среды.

Впрочем, пока в планах властей преодоление «текущих вызовов» — без этого об устойчивости дальнейшего роста речи не идет. Как заявлял в своем ежегодном программном выступлении президент Касым-Жомарт Токаев, стране предстоит в том числе обеспечить эффективное использование бюджетных денег, раскрытие промышленного потенциала, а также создание условий для роста деловой активности в ходе целой серии реформ (см. “Ъ” от 3 сентября 2024 года).

Кристина Боровикова, Олег Сапожков