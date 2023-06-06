Борьба транспортных коридоров

Конкуренция за тесное сотрудничество с Казахстаном между РФ и Евросоюзом усиливается. В свежем исследовании будущих транспортных связей с Центральной Азией Европейский банк реконструкции и развития назвал «Центральную транскаспийскую сеть», проходящую через территорию Южного Казахстана, наиболее перспективной для интеграции с Трансъевропейской транспортной сетью. Готовность к совместной работе с «европейскими партнерами» подтвердил на прошлой неделе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Несмотря на желание Евросоюза вкладываться в альтернативные конфигурации транспортных коридоров Китай—ЕС, считать вопрос решенным рано: РФ параллельно работает над развитием этого же направления, осваивая «транзитный потенциал» Северного морского пути. Какой из маршрутов окажется предпочтительнее для Китая, будет зависеть, вероятно, в большей степени не от политических, а от экономических факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ben Curtis / AP Фото: Ben Curtis / AP

Казахстан, как следует из последних заявлений президента республики Касым-Жомарта Токаева, готов к совместной с ЕС работе по интеграции Транскаспийского международного транспортного маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью. Выступая в конце прошлой недели на саммите «Центральная Азия — Европейский союз», господин Токаев сослался на доклад Европейского банка об устойчивых транспортных связях между Европой и Центральной Азией. Отметим, что полностью доклад будет опубликован в конце июня, пока же доступно краткое изложение исследования. Опубликованный документ подтверждает тезис, который “Ъ” летом прошлого года обсуждал с несколькими чиновниками ЕЭК: речь тогда шла о том, что Казахстан в ближайшем будущем станет ареной конкуренции проектов, ориентированных на приток западных инвестиций, в том числе в части реализации транспортных коридоров Западный Китай—ЕС в обход России (см. “Ъ” от 6 июля 2022 года).

В своем исследовании Европейский банк признает «Центральную транскаспийскую сеть» (Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который также называют «Средним коридором») наиболее устойчивым вариантом для развития логистики между Китаем и ЕС. Напомним, ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы. По предварительным оценкам, для значительного улучшения маршрута, который в перспективе может обеспечить бесперебойные поставки, потребуются инвестиции в размер €18,5 млрд. Значительную часть вложений готов взять на себя Евросоюз. Средства, как уточняется в докладе ЕБРР, нужны в том числе для восстановления и модернизации железнодорожных и автомобильных коридоров, увеличения пропускной способности портов и улучшения инфраструктуры на границах. Инвестиции и политические решения стран—участниц маршрута понадобятся в части упрощения и унификации правил торговли, либерализации рынков и усовершенствования тарифного регулирования — детально эти вопросы будут описаны в полном докладе ЕБРР.

Отметим, для Казахстана развитие ТМТМ важно и в контексте диверсификации экспортных поставок нефти, 80% которых сейчас приходится на контролируемый Россией Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Напомним, искать альтернативные КТК маршруты Астана начала после того, как в прошлом году поставки через него несколько раз останавливались из-за ремонтов в Новороссийске (см. “Ъ” от 23 августа и 1 ноября 2022 года). Снижение роли России в поставках нефти из Казахстана выгодно и Евросоюзу, который прямо указывает на необходимость этого в условиях общей политической неопределенности. Баланс поставок через КТК и альтернативные маршруты будет, по всей видимости, зависеть от объема европейских инвестиций. Они же могут иметь для Казахстана политические последствия при сотрудничестве с Россией, в том числе через ЕАЭС.

Кроме того, расширением ТМТМ Астана вовлекается в конкуренцию с Москвой за транспортный коридор Китай—ЕС. Напомним, Россия, также заинтересованная в том, чтобы он проходил через ее территорию, планирует развивать для этих целей Северный морской путь. О серьезности намерений может свидетельствовать обсуждение этой темы на высшем уровне: в марте президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином указывал, что «формирование железнодорожных и автомобильных коридоров в направлении Китай—Европа и обратно через российскую территорию» при совершенствовании транспортно-логистической инфраструктуры Севморпути в целом остается для Москвы «безусловным приоритетом».

Несмотря на исследование Европейского банка и другие заявления европейской стороны, говорить о том, что выбор приоритетного коридора поставок сделан, рано. Ситуация осложняется тем, что ЕС в ближайшем будущем, вероятно, предстоит решить вопрос о снижении зависимости развитых стран от торговли с Китаем (подробнее см. “Ъ” от 15 мая). Отметим, в 2022 году Китай, как следует из данных таможенной статистики страны, продал Евросоюзу больше, чем купил у него: экспорт по итогам 2022 года составил $562 млрд, импорт — $285,4 млрд. Неясна остается и позиция самого Китая, для которого, впрочем, вопрос выбора маршрута может быть увязан в большей степени с экономическими, чем политическими факторами, поскольку для наращивания товарооборота выбор, вероятно, будет сделан в пользу более дешевого и эффективного варианта.

Кристина Боровикова