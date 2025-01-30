Россия и Казахстан сверили взаимность

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг посетил Астану, где провел переговоры с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым. Обсуждали планы по наращиванию взаимного товарооборота — за счет расширения перечня поставляемой продукции, достижения договоренности о частичном снятии ограничений на поставки мясной продукции из Казахстана в РФ, развития транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала Казахстана, а также реализации совместных производственных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов (справа) на встрече в Астане уточнили направление дальнейшего сотрудничества

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов (справа) на встрече в Астане уточнили направление дальнейшего сотрудничества

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Перед пятничным заседанием межправсовета Евразийского экономического союза в Алматы Михаил Мишустин посетил столицу Казахстана — Астану, где встретился с руководством этой страны. Среди основных целей визита — обсуждение торгово-экономического сотрудничества.

Отметим, что отношения России и Казахстана остаются тесными, но осложняются санкциями.

В четверг специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что не исключает добавления казахстанских компаний в санкционный список — при наличии «неопровержимых доказательств того, что они вовлечены в деятельность по нарушению санкций». В целом, по его словам, в ЕС довольны сотрудничеством с Казахстаном «в предотвращении подобных схем». В Астане же не раз подчеркивали, что страна старается оставаться нейтральной, не присоединяясь к санкциям, и не желает, чтобы ее территория использовалась для обхода ограничений.

По данным агентства АКРА, основным торговым партнером Казахстана остается Евросоюз (35% совокупного товарооборота страны). До 2023 года Россия занимала второе место, но затем уступила эту позицию Китаю (21% товарооборота Казахстана) и сместилась на третью позицию (18%).

Как сообщил на встрече премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, за январь—ноябрь 2024 года товарооборот с РФ превысил $24,2 млрд (за полный 2023 год — $27 млрд).

По данным Бюро национальной статистики страны, поставки в РФ за 11 месяцев составили $8,3 млрд, сократившись на 11% в годовом выражении, а из РФ выросли на 5% — до $15,9 млрд. В нацвалютах, по словам Михаила Мишустина, показатель по итогам года оценивается в 2,6 трлн руб. (2,5 трлн руб. в 2023-м). В планах, отметил Олжас Бектенов, нарастить товарооборот до $30 млрд — для этого необходимо расширить номенклатуры поставляемых товаров. Среди достигнутых в четверг договоренностей — частичное снятие введенных РФ из-за эпизоотической ситуации в Казахстане ограничений на экспорт мяса и мясной продукции — пока из южных и юго-восточных регионов. Как уточнил глава Минсельхоза Казахстана Азат Султанов, власти работают «над снятием ограничений со всей территории».

С учетом высокого транзитного потенциала Казахстана премьеры обсудили и тему транспортной инфраструктуры. Российская сторона традиционно говорит о важности развития коридора Север—Юг, который, по словам Михаила Мишустина, «станет глобальной транспортной артерией в интересах государств всего евразийского региона», что позволит Казахстану в итоге превратиться в «перекресток Евразии». Астана, в свою очередь, готова улучшать для российских экспортеров возможности для использования мощностей портов Актау и Курык — как пояснил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, там проведены углубительные работы, и теперь от РФ ждут аналогичных работ в Махачкале.

По словам Олжаса Бектенова, за 20 лет инвесторы из РФ вложили $24,2 млрд инвестиций (казахстанские компании в РФ — $8,7 млрд). За три квартала 2024 года приток инвестиций в страну вырос на 43,7% и составил $2,8 млрд. «Мы заинтересованы в создании новых производств — предлагаем российским компаниям принимать активное участие в реализации совместных инвестпроектов в Казахстане»,— сказал премьер. Среди проектов «в повестке» — строительство трех ТЭЦ с привлечением «Интер РАО» (пока обсуждается вопрос финансирования, среди вариантов — заем от правительства РФ с субсидированием). Также, как сообщил в четверг глава Росатома Алексей Лихачев, стороны обсуждают и вопрос строительства АЭС в республике.

Евгения Крючкова, Астана