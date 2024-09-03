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Коммерсантъ FM
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Казахстан призвали жить по средствам

Страну готовят к бюджетной и налоговой реформам

Открытие сессии парламента Казахстана, по традиции начинающееся с послания президента Касым-Жомарта Токаева к народу, в этом году заметно отличалось от прежних. Если в 2022–2023 годах послания описывали концептуальные принципы строительства «нового Казахстана», то в 2024 году главными темами стали вызовы и проблемы, стоящие перед страной. Они, как и предложенные главой государства решения, похожи на российские: дефицитный бюджет при потребности в инвестициях и повышении благосостояния населения требует наращивания сбора и перераспределения доходов — и подталкивает власти страны к повышению налогов, введению прогрессивной шкалы для физлиц, экономии госрасходов и реформам в банковском секторе.

Фото: официальный сайт президента республики Казахстан

Фото: официальный сайт президента республики Казахстан

Выступления Касым-Жомарта Токаева в 2022 и 2023 годах носили концептуальный характер, что было видно даже из названий — «Справедливое государство, единая нация, благополучное общество» и «Экономический курс справедливого Казахстана». В заголовке же послания этого года стало больше конкретики: «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» — в рамках этой конструкции президент Казахстана в часовом выступлении постарался высказаться по всем аспектам жизни казахстанского общества. В частности, господин Токаев дал ответы на два ключевых вопроса, поддержав прямые выборы акимов (глав местных администраций) и назначив референдум о возможности развития в Казахстане атомной энергетики на 6 октября.

Впрочем, главными в послании оказались экономические вызовы, стоящие перед Казахстаном при общем курсе на «экономический рост при снижении социального неравенства и усилении среднего класса» (формула, отметим, за вычетом «среднего класса» практически повторяет политику, реализуемую властями РФ).

Для этого потребуется нарастить эффективность госуправления и провести целый ряд реформ. Ключевыми названы «дисбаланс между денежно-кредитной и фискальной политикой», проблемы «инвестклимата и условий для ведения бизнеса» и вопросы «раскрытия промышленного потенциала страны». Президент Казахстана потребовал от правительства и Нацбанка «стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику», пересмотреть их налогообложение и принять «новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности».

Отдельно «большим просчетом в работе предыдущего и нынешнего правительств» глава государства назвал двухлетнее неисполнение доходной части республиканского бюджета. Правительство вынуждено прибегать к дополнительным трансфертам из Национального фонда для покрытия бюджетного дефицита. По оценкам экспертов, план по доходам и в этом году (16 трлн тенге без учета трансфертов из Нацфонда) будет недовыполнен на 3 трлн тенге. «Если к этому добавить дефицит в 3 трлн тенге, дыра в бюджете составляет примерно 25% расходной части»,— говорит директор Центра прикладных исследований TALAP Аскар Кысыков. По одобренным же правительством бюджетным проектировкам на следующий год объем трансфертов из Нацфонда вырастет еще — до 5 трлн тенге.

Как президент Казахстана потребовал от правительства цифровых и проектных либеральных реформ

Выход из ситуации — «жить по средствам», заявил вчера глава Казахстана. «Правительству совместно с Нацбанком необходимо принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов»,— потребовал он в послании. Также среди требований — создание условий для роста деловой активности и частных инвестиций. «Перезагрузить существующую систему призван новый Налоговый кодекс. Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам. Крайне важно упростить кодекс, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан»,— заявил президент Казахстана, при этом согласившись на перенос срока его введения в действие с 2025 года на 2026-й для качественной проработки. Глава Казахстана обозначил три ключевых момента предполагаемой реформы налогообложения: это повышенная ставка налогообложения для банков (по данным господина Кысыкова — включая рост с 20% до 25% ставки по доходам, которые не связаны с бизнес-кредитованием), прогрессивная шкала налогообложения физлиц и инвентаризация льгот. «По всем льготам должна предоставляться налоговая отчетность. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес»,— заявил Касым-Жомарт Токаев.

Александр Константинов, Олег Сапожков

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