Перестройка мировой торговли на ходу

Изменения схем глобальной торговли и разделение ее участников на «блоки» вокруг США и Китая сформировали пул стран-посредников, все больше обеспечивающих торговые отношения между блоками. Эти страны стали целью растущего притока прямых иностранных инвестиций, обнаружили экономисты ЕБРР и Кембриджа. Усложнение системы ведет к удорожанию товаров для конечных потребителей, но против этого в межблоковой торговле работает система свободных экономических зон между посредниками и странами блоков, а во внутриблоковой — неформальная либерализация торговых режимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Перестройка мировой торговой системы под давлением санкционных и тарифных ограничений становится все более популярной темой экономических исследований. Авторы Европейского банка реконструкции и развития и Кембриджского университета опубликовали анализ, свидетельствующий о возникновении в структуре глобальной торговли второго уровня — группы стран, на которые легло обеспечение «транзитных» поставок между торговыми блоками США и Китая (раздел проходит по линии поддержки санкций в отношении РФ, сама Россия отнесена в работе к блоку КНР).

Работа «Связующие экономики во фрагментированном мире» построена на сопоставлении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) внутри и между новыми торговыми блоками (всего в расчет принимались 290 тыс. новых инвестпроектов в 194 странах с 2003 по 2024 год). При стабильной внутриблоковой инвестдинамике (за двадцать лет она незначительно подросла, перевалив отметку в 50% всех иностранных вложений) инвестиции блоков друг в друга сократились вдвое, с 20% до 10% всех ПИИ, а разница «ушла» в страны, обеспечивающие торговлю с обеими лагерями. В страновом разрезе посредниками, привлекающими ПИИ ведущих торговую войну блоков, стали для Китая — Мексика, Венесуэла и Вьетнам, для США — также Вьетнам и в значительно большей степени Индия, заменившая собой Китай как цель американских вложений в последние десятилетия.

Отдельно авторы отмечают, что страны, выступающие после 2022 года посредниками в торговле с Россией, как показывает анализ, практически не берут на себя посреднической функции в части инвестиций — роста иностранных вложений в государства ЕАЭС, который мог бы объясняться выносом в них инвестпроектов, ориентированных на российский рынок, де-факто не происходит, и в отличие от торговли для финансирования инвестпроектов риск вторичных санкций оказывается кратно выше. Впрочем, как ранее было показано в опубликованной NBER работе экономистов из США (см. “Ъ” от 26 февраля), еще одним объяснением отсутствия притока ПИИ в «транзитные» для РФ страны может быть удорожание для них инвесттоваров — оборудования и технологий, в цены которых закладываются риски, связанные с их поставками в Россию.

Отметим, что перестройка глобальной торговой системы, после создания ВТО несколько десятилетий ориентировавшаяся на снижение пограничных тарифов, не бесплатна — растущие инвестиции в страны-посредники в межблоковой торговле и обеспечивают дополнительные затраты покупателей по всему миру. При этом авторы из ЕБРР и Кембриджа отмечают: наличие у стран-посредников соглашений о свободных экономических зонах со странами блоков позволяет снижать входные барьеры для инвестиций. Опубликованная же на европейском исследовательском портале CERP работа «Об эффективности санкций в отношении России: новые данные и новые доказательства» показывает, что во «внутриблоковой» торговле аналогичные барьеры зачастую снижаются неформально: так, в связях РФ с Китаем, Индией и Турцией помимо расширения двусторонней торговли исследователи фиксируют «значительное сокращение издержек для каждой из них без подписания предполагающих либерализацию торговли документов», что не только снижает негативный эффект от санкций для РФ, но и поддерживает усиление торгового блока.

Олег Сапожков, Кристина Боровикова